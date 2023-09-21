Учёные, возможно, обнаружили череп ранее неизвестного вида человека

Этот индивид жил примерно 300 тыс лет назад и имел отличия от других древних людей. Антропологи уже создали 3D-модель находки и провели сравнительный анализ с другими известными черепами.

Компьютерный анализ выявил интересные особенности: найденная челюсть сочетает в себе архаичные черты, характерные для более древних гоминидов, и черты, свойственные людям, жившим гораздо позже.

Это ставит под сомнение простую линейность эволюционного процесса и может указывать на существование ранее неизвестных ветвей в родословном древе человечества.

Исследователи считают, что будущий генетический анализ может пролить свет на эту загадочную находку. Если гипотеза подтвердится, свежее открытие станет крупным шагом в понимании происхождения человека и его эволюционной истории.