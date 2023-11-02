Учёные впервые доказали, что Луна образовалась из-за столкновения Земли и Тейи

Эти сейсмические аномалии подтвердили гипотезу о существовании в глубине Земли остатков протопланеты Тейи, которая примерно 4,5 млрд лет назад врезалась в нашу планету. Эти фрагменты были обнаружены сейсмологами относительно недавно при составлении модели нижних областей мантии, прилегающих к ядру Земли. LLVP имеют протяжённые структуры длиной в сотни и тысячи километров и обладают другой плотностью и составом, чем окружающие породы. Ранее учёные считали, что LLVP — фрагменты древней морской коры Земли или отложения первичных пород планеты, сохранившиеся в ее недрах.

В итоге исследователи пришли к выводу, что обнаруженные аномалии, вероятнее всего, составлены не из земной материи, а из пород Тейи. На этом основании была разработана компьютерная модель недр Земли и предложен рассчёт геологических последствий столкновения протопланетного тела с прародителем Земли.

Новые исследования объяснили противоречия классической теории образования Земли и её природного спутника. В частности, в рамках принятой теории нет ответа, почему у Земли и Луны схожий состав, а также особенности изотопного и химического состава их коры и мантии.

«Результаты нашего исследования ставят под сомнение устоявшееся представление о том, что столкновение Земли и Тейи привело к полному "перемешиванию" их пород. Вместо этого падение Тейи привело к появлению существенных различий в составе и свойствах верхней и нижней мантии, что также запустило процесс геологической эволюции Земли в последние 4,5 млрд лет», — отметил профессор Шанхайской астрономической обсерватории КАН Дэн Хунпин.