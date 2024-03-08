Учёные впервые изучили влияние чтения вслух на понимание текста

Учёные отмечают в работе для журнала Memory & Cognition (M&C), что положительный, или так называемый производственный эффект вокализации текста известен ещё с начала ХХ века, но только сейчас решили сравнить, влияет ли чтение вслух не только на запоминание, но и на итоговое понимание текста.

Исследователи провели серию экспериментов с участием нескольких сотен человек и пришли к выводу, что чтение вслух никак не влияет на понимание материала, но способствует лучшему запоминанию.

«Мы хотели определить, может ли производственный эффект, известный метод улучшения памяти, распространиться на более глубокое понимание письменного текста, выходя за рамки типичных списков слов, которые исследователи используют в исследованиях памяти», — рассказал Робертс.