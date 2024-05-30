Учёные впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы в России

В Приморье впервые в России обнаружили гнездо желтобрюхой синицы, что стало уникальной находкой для нашей страны, сообщили в национальном парке «Земля леопарда». Учёные Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов из Тихоокеанского института географии, а также Дмитрий Беляев из «Земли леопарда» провели девятидневный мониторинг, пройдя около 60 километров учётных маршрутов.

Экспедиция проходила в бассейне реки Абрикосовка, в охранной зоне парка. Хотя факт гнездования желтобрюхой синицы в России уже был известен, это первый раз, когда удалось найти и зафиксировать гнездо. Основная популяция этих птиц обитает в южном и юго-восточном Китае. Интересно, что желтобрюхие синицы строят гнезда в норах, тогда как другие виды синиц Дальнего Востока предпочитают дупла.

Желтобрюхая синица — птица из семейства синицевых, живущая в Китае. У неё короткие хвост и клюв, ярко-жёлтые грудь и брюшко, а также два ряда белых пятен на крыльях. Обнаружение этого гнезда является важным событием для изучения орнитофауны региона.