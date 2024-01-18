Учёные впервые обнаружили на комете пещеры и лёд

По-научному эти пещеры называются subsurface access points (SAP) — точки доступа в подповерхностные слои тел Солнечной системы. Эти тела интересны с точки зрения содержания в них летучих веществ. Для этого планетологи строят модели внутреннего строения таких объектов.

При повторном изучении снимков кометы Чурюмова — Герасименко исследователи, как отмечается, случайно, обнаружили пещеры, которые обозначили кодом CA, CB, CС. Пещеры находятся на внешней части большой доли ядра, а объекты CA и CB расположены в регионе Кефри с пересечённой местностью и валунами.

Время жизни обнаруженных на комете пещер составляет 1,8-2 года. Вероятно, они связаны с активностью космического тела: в них содержатся нетронутые замороженные летучие вещества. Кроме того, спектральный анализ показал, что под поверхностью кометы, в найденных пещерах, содержится водяной лёд, содержание которого по отношению к тугоплавкому материалу составляет до 2,5-10%.

Также учёные отметили, что яркий джет, который возник на ядре кометы Чурюмова — Герасименко 18 июля 2015 года и просуществовавший 20 минут, возник в результате кратковременного освещения Солнцем ледяного дна пещеры CB. При этом подобная связь наблюдалась учёными впервые.