Учёные впервые обнаружили подземную пальму

На Борнео описано 300 видов пальм, как минимум половине на сегодняшний день может грозить полное исчезновение. Но подземная пальма, которую описали как Pinanga subterranea, обнаружена впервые.

Растение опыляется и плодоносит под землёй, а листья находятся на поверхности, что для науки настоящее открытие: все известные растения, в том числе пальмовые, в процессе эволюции выводили свои цветы и плоды наружу, а эта пальма вполне жизнеспособна под землёй. В процессе наблюдений исследователи установили, что семена распространяют бородатые свиньи, поедающие плоды подземных пальм и рассеивающие их частицы. Но каким образом происходит опыление — неизвестно.

В ходе исследований учёные узнали, что Pinanga subterranea произрастает также в Сараваке (Малайзия). Это поставило перед учёными вопросы по миграции этих пальм.

«Новая подземная пальма, наряду с недавним открытием первого подземного кувшинного растения Nepenthes pudica, является призывом для учёных заглянуть за пределы непосредственно видимого и ожидать неожиданного», – отметил Кунхойзер.