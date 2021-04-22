Учёные впервые получили эффективное вещество для лечения рака

Речь идёт о соединении под названием куркузон D. Как пишет Phys.org, исследователям известны противораковые свойства куркузонов A, B, C и D — их протестировали на клетках рака груди. Свежий эксперимент показал, что именно соединение группы D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1. Он, в свою очередь, восстанавливает ДНК раковых клеток и усиливает выживаемость злокачественных тканей.

Учёные отметили, что комбинированная терапия, включающая в себя повреждающие ДНК препараты и куркузон D более эффективна, чем каждое соединение в отдельности.