Учёные впервые создали биологические кубиты из белка медуз и кораллов

Эти кубиты способны находиться в двух состояниях одновременно (суперпозиция), что позволит разрабатывать устройства, способные исследовать мельчайшие частицы внутри клеток. Это открытие может изменить понимание живых систем и способствовать разработке новых высокотехнологичных устройств.

Классические компьютеры работают с битами, которые могут быть только 0 или 1. Кубиты же могут находиться в обоих состояниях одновременно, что значительно увеличивает их вычислительные возможности. Однако использовать кубиты в живых организмах было сложно из-за необходимости особых условий.

Кроме того, специалисты разработали микроскоп, который с помощью лазерного излучения наблюдает за спиновым состоянием белков. Эксперименты проводились на чистых белках, клетках почек человека и бактериях Escherichia coli.

Белки функционировали как кубиты около 16 микросекунд, что намного меньше, чем при других методах создания кубитов. Однако это был первый случай измерения квантовых свойств внутри живых организмов.