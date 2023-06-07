Учёные впервые зафиксировали «непорочное зачатие» у крокодилов

Учёные впервые зафиксировали «непорочное зачатие» у крокодиловУникальное событие в биологии
Американские биологи сообщают об уникальном случае «непорочного зачатия» или факультативного партеногенеза у крокодилов, видов, которые обычно размножаются половым путём.
Наблюдение подтвердило отсутствие мужской ДНК в яйцах, отложенных самкой, которая не имела контакта с мужскими особями своего вида с 2002 года.
Захватывающий сюжет начался в 2018 году, когда смотрители заметили 14 яиц в вольере самки крокодила, из которых семь оказались оплодотворенными.
Хотя ни один из зародышей в конечном итоге не вылупился, биологи обнаружили в одном из яиц полностью сформированный, хотя и нежизнеспособный, зародыш.
После сравнения ДНК зародыша и самки было обнаружено почти полное совпадение, что характерно для так называемого терминального слияния, одного из видов «непорочного зачатия», при котором яйцеклетка сливается с полярным тельцем.
По словам исследователей, у других видов доля рождений при «непорочном зачатии» составляет около 5%.