Согласно исследованию НИУ ВШЭ, количество стран с компаниями-единорогами увеличилось с 29 до 35 за последний год, но рост таких компаний замедлился. Единорогами называют компании, стоимость которых превышает $1 млрд, и они остаются в собственности своих создателей на 75% или более.

Наибольшее число новых единорогов — 129 компаний — появилось в США, а Китай занимает второе место с 29 новыми единорогами. Северная Америка, Юго-Восточная Азия и Европа являются самыми привлекательными регионами для стартапов. Однако на фоне нестабильности в мире и повышения ключевых ставок, рост новых единорогов замедлился.

В России за последний год не появилось новых компаний-единорогов, но правительство все больше обращает внимание на развитие инновационного бизнеса. Возможным вариантом станет привлечение крупных инвесторов из Китая и других стран БРИКС на российский рынок. Этот подход уже показал свою эффективность и может стать перспективным направлением для России.