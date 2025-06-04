Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2025, 20:42
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Учёные ВШЭ придумали способ быстрой дополнительной настройки нейросетей

Он подходит для большинства существующих моделей
Российские учёные упростили «обучение» уже работающих нейросетей новым навыкам
Учёные ВШЭ придумали способ быстрой дополнительной настройки нейросетей
© Arnold Francisca

Российские учёные из НИУ ВШЭ разработали новый метод настройки нейросетей, который позволяет экономить время и память. Суть подхода заключается в оптимальной обработке параметров моделей: данные делятся на группы, каждая из которых обрабатывается отдельно, а затем их значения перемешиваются. Такой метод помогает быстрее адаптировать искусственный интеллект к новым задачам, не теряя при этом качества, отметили в пресс-службе вуза.

Исследователи рассказали, что их разработка заменяет сложные вычисления более простым и эффективным алгоритмом. Старший научный сотрудник Айбек Аланов пояснил, что новая методика была протестирована на языковых моделях, генерации изображений и свёрточных нейросетях. В каждом случае алгоритм показал не только высокую надёжность, но и лучшие результаты по сравнению с традиционными методами, потребляя при этом меньше ресурсов.

Подход позволяет обходиться без длительного и затратного переобучения нейросетей, подстраивая их для конкретных задач. Раньше для этих целей применялись ортогональные матрицы, требующие много времени на расчёты. Новый метод делает процесс компактнее и гибче, что открывает перспективы для более широкого применения искусственного интеллекта в реальных задачах. Учёные надеются, что их разработка ускорит внедрение ИИ в различные сферы.