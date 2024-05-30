Учёные ВШЭ разработают устройство для самоконтроля зрения человека

Исследователи НИУ ВШЭ работают над созданием электронного устройства, которое поможет предотвратить возникновение и прогрессирование глазных заболеваний. Использование гаджетов и экранов все больше влияет на зрение людей, что становится проблемой в цифровую эпоху. Научные исследования указывают на связь между временем, проведённым перед мониторами, и увеличением случаев близорукости у детей и подростков.

По данным исследований, в Западной Европе, лишь половина людей регулярно проверяет своё зрение, что может привести к серьёзным проблемам в будущем. Новое электронное устройство, разрабатываемое учёными, поможет контролировать зрение без посещения медицинских учреждений. Это позволит выявлять проблемы со зрением на ранней стадии и предотвращать развитие болезней.

Разработчики, во главе с Павлом Королевым, сосредотачиваются на создании устройства, которое будет давать рекомендации по уходу за глазами и предупреждать о необходимости обращения к врачу. Это позволит сократить риски заболеваний зрения и улучшить общее здоровье человека.

Исследователи из НИУ ВШЭ занимаются созданием электронного устройства, чтобы предотвратить развитие глазных заболеваний. В наш век цифровых технологий постоянное использование гаджетов оказывает влияние на зрение людей, что становится проблемой. Статистика показывает, что время, проведённое перед экранами, сильно увеличилось за последние годы, и это связано с ростом случаев близорукости у детей и подростков.

Многие не проверяют своё зрение, что может привести к серьёзным проблемам. Новое устройство, которое разрабатывают учёные, поможет контролировать зрение без похода к врачу. Оно будет рекомендовать уход за глазами и предупреждать о необходимости медицинской помощи, что снизит риски заболеваний глаз и улучшит общее самочувствие.