Учёные ВШЭ узнали, что тяжелей запомнить: место или время

Учёные из НИУ ВШЭ исследовали, как мозг обрабатывает информацию о времени и пространстве в рабочей памяти, используя магнитоэнцефалографию и МРТ. Эксперимент показал, что обработка времени требует больше усилий от мозга, чем обработка пространства. Он кодирует информацию о времени, используя подсказки о пространстве.

Рабочая память играет важную роль в запоминании и использовании информации о времени, пространстве и принятии решений. Расстройства рабочей памяти, такие как дислексия и депрессия, связаны с особенностями её функционирования. Учёные из НИУ ВШЭ провели исследование, чтобы понять, как мозг обрабатывает данные о времени и пространстве в рабочей памяти.

Эксперимент включал 26 участников, которые запоминали пространственные и временные стимулы. Методы МЭГ позволили учёным увидеть различия в активации мозга при обработке информации о времени и пространстве. Результаты исследования могут быть полезны для разработки методов лечения расстройств, связанных с рабочей памятью, и для улучшения когнитивной реабилитации.