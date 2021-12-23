Учёные всё больше склоняются к тому, что «Омикрон» — самый «щадящий» штамм

Наука и технологии
Сегодня в 20:35
1 мин.
Учёные всё больше склоняются к тому, что «Омикрон» — самый «щадящий» штаммНо быстро распространяется и вытеснит «Дельту»
Учёные из Эдинбургского университета в Шотландии проанализировали данные о вакцинации, половой принадлежности, возрасте, сопутствующих заболеваниях и общем состоянии здоровья населения страны. На основании результатов исследования было отмечено, что новый штамм «Омикрон» менее опасен по сравнению с другими вариантами коронавируса, особенно с «Дельтой».
Учёные выяснили, что людей, инфицированных «Омикроном», госпитализировали на 60% реже, чем тех, кто был заражён «Дельтой». При этом говорится, что новый штамм, более мягкий, «щадящий».
Также отмечается, что наблюдается вытеснение «Дельты» новым штаммом, из-за того, что он распространяется быстрее и охватывает большее количество людей. Вероятность заражения «Омикроном» в 10 раз выше, чем «Дельтой» и другими вариантами коронавируса.
Источник: The Washington Post