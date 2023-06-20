Учёные всё ещё не могут разгадать тайну природного явления «Сто тысяч солдат»

Эти образования находятся в системе подземных пещер Трабук, расположенных недалеко от Ле-Мас-Субейран, представляющих собой крупнейшую связную сеть подземных полостей в Севеннах. Изучение пещер началось в 1820-х годах и ранее считалось, что их протяжённость составляет около 3-5 км, но теперь специалисты уверены, что длина пещер — 10 км. В старину пещеры использовались как убежище для разбойников-трайбукаров, камисардов эпохи Реформации и других людей.

Исторические поиски и привели исследователей к «Ста тысячам солат». Эти образования состоят на 95% из кальцита и на 5% — из глины. Их аналогом с натяжкой можно назвать сталагмиты, но у «солдат» нет нависающих наростов, подобных сталактитам.

И пока загадка этого феномена не раскрыта.