Учёные всё ещё не могут разгадать тайну природного явления «Сто тысяч солдат»Хотя исследования идут уже 200 лет
Учёные говорят, что всё ещё не нашли объяснения природы такого явления во французском регионе Мила, как минеральные образования «Сто тысяч солдат».
Эти образования находятся в системе подземных пещер Трабук, расположенных недалеко от Ле-Мас-Субейран, представляющих собой крупнейшую связную сеть подземных полостей в Севеннах. Изучение пещер началось в 1820-х годах и ранее считалось, что их протяжённость составляет около 3-5 км, но теперь специалисты уверены, что длина пещер — 10 км. В старину пещеры использовались как убежище для разбойников-трайбукаров, камисардов эпохи Реформации и других людей.
Исторические поиски и привели исследователей к «Ста тысячам солат». Эти образования состоят на 95% из кальцита и на 5% — из глины. Их аналогом с натяжкой можно назвать сталагмиты, но у «солдат» нет нависающих наростов, подобных сталактитам.
И пока загадка этого феномена не раскрыта.