Учёные вычислили средний срок сохранения антител к коронавирусу у людей

По результатам исследования, клеточный иммунитет к COVID-19 стабильно сохраняется на протяжении 7 месяцев. При этом, вероятно, вырабатываются механизмы защиты, когда иммунитет к коронавирусам, вызывающим простуду, борется с COVID-19. В изученных случаях повторного перенесения болезни не было.

Отмечается, что у 75% пациентов было замечено повышение антител в течение 5 месяцев от начала заболевания. Идёт ли речь о каком-то конкретном штамме, в публикации исследования не сообщается.