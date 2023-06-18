Учёные вынудили мух размножаться при помощи сражений с роботами

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biological Cybernetics, для этой цели были использованы муляжи конкурентов, распечатанные на 3D-принтере и управляемые роботом.

Учёные обнаружили, что после схваток с такими муляжами, стерильные самцы спаривались успешнее.

После такой встречи стерильных самцов с муляжами, учёные поместили их к самкам и обнаружили, что они проявляют более активное поведение во время спаривания, по сравнению с самцами, которые не взаимодействовали с «роботами».

Один из способов контроля популяций вредных насекомых, таких как средиземноморские плодовые мухи Ceratitis capitata, заключается в выпуске стерильных генномодифицированных самцов.

Однако на практике они оказываются менее успешными в соперничестве с «дикими» особями. Учёные из Италии преодолели эту проблему, использовав крайне нестандартный подход.