Опубликовано 07 октября 2025, 08:04
Учёные вырастили мини-мозги, чтобы сделать их частью биокомпьютеров

Наука на грани фантастики
Швейцарские исследователи из лаборатории FinalSpark создают первые в мире биокомпьютеры, основанные на живых клетках.
© BBC

Они вырастили миниатюрные мозги — органоиды, состоящие из нейронов, выращенных из человеческих стволовых клеток. Эти микроскопические структуры подключают к электродам и используют как «мокрое железо» (wetware) — живую альтернативу традиционным микрочипам.

Каждый такой органоид способен реагировать на простые электрические сигналы, а в будущем учёные хотят научить их самостоятельно обучаться, как искусственный интеллект.

Исследователи надеются, что «живые серверы» смогут потреблять в десятки раз меньше энергии, чем современные дата-центры.

© BBC

Главная трудность — поддержание жизнедеятельности органоидов. Без сосудов они погибают через несколько месяцев, хотя перед смертью иногда фиксируют всплески активности, напоминающие мозговую реакцию у людей.

Похожие эксперименты ведут лаборатории в США и Австралии. Учёные считают, что биокомпьютеры не заменят кремниевые процессоры, но могут дополнить их и помочь в разработке лекарств и изучении заболеваний мозга.

Источник:BBC
Автор:Булат Кармак
