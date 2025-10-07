Учёные вырастили мини-мозги, чтобы сделать их частью биокомпьютеров

Учёные вырастили мини-мозги, чтобы сделать их частью биокомпьютеровНаука на грани фантастики
Они вырастили миниатюрные мозги — органоиды, состоящие из нейронов, выращенных из человеческих стволовых клеток. Эти микроскопические структуры подключают к электродам и используют как «мокрое железо» (wetware) — живую альтернативу традиционным микрочипам.
Каждый такой органоид способен реагировать на простые электрические сигналы, а в будущем учёные хотят научить их самостоятельно обучаться, как искусственный интеллект.
Исследователи надеются, что «живые серверы» смогут потреблять в десятки раз меньше энергии, чем современные дата-центры.
Главная трудность — поддержание жизнедеятельности органоидов. Без сосудов они погибают через несколько месяцев, хотя перед смертью иногда фиксируют всплески активности, напоминающие мозговую реакцию у людей.
Похожие эксперименты ведут лаборатории в США и Австралии. Учёные считают, что биокомпьютеры не заменят кремниевые процессоры, но могут дополнить их и помочь в разработке лекарств и изучении заболеваний мозга.