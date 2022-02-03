Учёные вырастили в пробирке мышиные почки, которые невозможно отличить от настоящих

Это стало прорывом, потому что ранее удавалось создавать только два компонента — нефрон, то есть почечный фильтр, и мочеточник, в том числе для людей, но до создания стромы — почечной соединительной ткани, уникальной для каждого органа и координирующей его функционирование, пока не доходило.

Учёным удалось вырастить строму почки из стволовых клеток мышей, её соединили с ранее созданными нефроном и мочеточником. В итоге получилась полноценная почка, идентичная настоящей. По мнению учёных, это предпоследний шаг к выращиванию искусственных почек человека из стволовых клеток.

И если в дальнейшем удастся выращивать строму для людей, а значит полнофункциональные искусственные почки, то надежду получат 750 млн человек, страдающих хронической почечной недостаточностью. Так как искусственные почки можно будет применять для исследования заболеваний, препаратов и в итоге для пересадки.

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