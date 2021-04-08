Наука и технологии
Сегодня в 16:50
Учёные вырастили живой мини-мозг при помощи 3D-печати
Он может помочь совершить прорыв в будущих исследованиях специалистов
В сети появилась информация о свежей разработке учёных. Им, при помощи использования 3D-печати, удалось вырастить живой мини-мозг, представляющий собой «удобную платформу для наблюдения за ростом и развитием нервных тканей».
То есть да, он не обладает функциональностью полноценного мозга, но всё же напоминает настоящий орган. При этом, с его помощью, пишет The Independent, учёные намерены продвинуться в том числе в вопросах трансплантации в будущем.
Отметим, что судя по имеющимся данным, мозговые ткани, напечатанные на 3D-принтере, имеют гораздо больше шансов выжить в течение недели, чем более созданные более традиционным методом. То же касается и биочипов на их основе.
Сообщается, что свежая разработка позволяет создать полностью изолированную среду для воссоздания взаимодействия между органоидами человека и патогенами. К ним относится и коронавирус.