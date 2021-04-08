Учёные вырастили живой мини-мозг при помощи 3D-печати

То есть да, он не обладает функциональностью полноценного мозга, но всё же напоминает настоящий орган. При этом, с его помощью, пишет The Independent, учёные намерены продвинуться в том числе в вопросах трансплантации в будущем.

Отметим, что судя по имеющимся данным, мозговые ткани, напечатанные на 3D-принтере, имеют гораздо больше шансов выжить в течение недели, чем более созданные более традиционным методом. То же касается и биочипов на их основе.

Сообщается, что свежая разработка позволяет создать полностью изолированную среду для воссоздания взаимодействия между органоидами человека и патогенами. К ним относится и коронавирус.