Учёные выяснили, что 25% видов животных на Земле могут исчезнуть из-за глобального потепления и человеческой деятельности

Специалисты изучали состояние развития или увядания популяций среди 71 тысячи видов млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, насекомых и амфибий. Выяснилось, что 25% всех живых видов находятся на грани вымирания, а 1% — вымер. При этом тенденция направлена на ежегодное снижение разнообразия. Главные причины — изменение климата и негативная для экологии человеческая деятельность.

Как отмечается, 48% исследованных видов сокращаются, 49% стабильны, 3% растут в количестве.

В отношении географических регионов, снижение биоразнообразия наблюдается в тропиках, рост и стабильный уровень популяций — в умеренном климате.