Учёные выяснили, что алкоголики чаще остальных думают о самоубийстве

К такому выводу они пришли на основе данных, собранных у 15 тыс человек. Всех их опрашивали психиатры на предмет количества употребляемого алкоголя и моделях приёма.

При этом полученную информацию сопоставили с количеством попыток самоубийства, суицидальных мыслей и самоповреждений за последний год.

Ещё одной интересной «находкой» учёных оказалось то, что те, чьи друзья, родственники или коллеги тревожились по поводу их употребления алкоголя, в среднем в три раза чаще пытались покончить с собой.

Напомним, что ранее специалисты из Йельской медицинской школы рассказали о своём открытии, согласно которому распространённый препарат для терапии сердечных болезней является эффективным в борьбе с алкоголизмом.