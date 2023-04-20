Наука и технологии
21:15, 20 апреля 2023
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Учёные выяснили, что цель в жизни делает нас умнее

В первую очередь это касается людей среднего возраста

Испанские учёные из Университета Барселоны обнаружили, что наличие цели в жизни связано с лучшей когнитивной функцией у людей среднего возраста.

Так, участники эксперимента с ясными жизненными целями успешнее справлялись со стрессом, были более защищены от развития болезни Альцгеймера и имели более высокие когнитивные показатели.

В исследовании приняли участие 624 взрослых в возрасте около 53 лет. Учёные разделили их на группы с разными уровнями мотивации и сравнили их нейропсихологическое состояние и уровень поражения белого вещества мозга.

Результаты показали, что у лиц с более высокими показателями цели была большая межсетевая связь между определёнными узлами сети пассивной работы мозга, включая лобную кору, гиппокамп и другие области мозга.

Большая функциональная связь в некоторых из этих узлов, в свою очередь, положительно влияет на когнитивные показатели.

Источник:Lenta.ru
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