Учёные выяснили, что цель в жизни делает нас умнее

Так, участники эксперимента с ясными жизненными целями успешнее справлялись со стрессом, были более защищены от развития болезни Альцгеймера и имели более высокие когнитивные показатели.

В исследовании приняли участие 624 взрослых в возрасте около 53 лет. Учёные разделили их на группы с разными уровнями мотивации и сравнили их нейропсихологическое состояние и уровень поражения белого вещества мозга.

Результаты показали, что у лиц с более высокими показателями цели была большая межсетевая связь между определёнными узлами сети пассивной работы мозга, включая лобную кору, гиппокамп и другие области мозга.

Большая функциональная связь в некоторых из этих узлов, в свою очередь, положительно влияет на когнитивные показатели.