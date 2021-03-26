Учёные выяснили, что COVID-19 способен «жить» около месяца в заражённом помещении

По словам экспертов, COVID-19 может никуда не деваться на протяжении 28 дней, пишет Lenta.ru. При этом четыре недели подряд вирус «выживал» на умывальнике в ванной комнате, в то время как в канализационном отверстии срок пребывания инфекции уменьшился до трёх недель. На сиденье унитаза ковид и вовсе продержался не больше двух недель.

Также учёные отметили, что чаще всего вирус находили на чашках (в 100% случаев), раковинах (12,82%), туалетных сиденьях (7,89%). Одинаковое количество COVID-19 обнаруживалось на смартфонах и прикроватных столиках — по 5,56%.