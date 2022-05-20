Учёные выяснили, что длительное нахождение в космосе изменяет мозг

В качестве массива данных для подобного вывода выступили снимки мозга 12 космонавтов, полученных на диффузный магнитоэнцефалограф. При этом сделаны они были как до, так и после космических полётов продолжительностью более 3 месяцев.

По итогу специалисты выяснили, что относительно длительные космические экспедиции приводят к деформации связей между областями белого вещества головного мозга, а также между нейронами.

Вместе с тем изменения происходят и в мозолистом теле, полосатом теле, коре и в пучках нейронов, которые находились в зоне Брока и области Вернике.

Следующий этап исследования будет заключаться в изучении механизмом и последствий такого воздействия.