Учёные выяснили, что достаточно разговаривать по мобильному от 30 минут в неделю, чтобы вырос риск развития гипертонии

Учёные выяснили, что достаточно разговаривать по мобильному от 30 минут в неделю, чтобы вырос риск развития гипертонииСамой главной причины смертности от инфарктов и инсультов
Учёные продолжают искать причины гипертонии и бороться с высокой смертностью от инфарктов и инсультов по всему миру, вызванных повышенным давлением. Но проблема может заключаться не только в предрасположенности и болезнях, влияющих на повышение кровяного давления, но и в использовании гаджетов.
Как сообщили специалисты из Национального центра клинических исследований заболеваний почек Китая, было проведено исследование связи развития гипертонии и частоты использования мобильного телефона. Как отмечается, на сегодняшний день смартфоны или мобильные телефоны имеет почти три четверти населения земного шара в возрасте 10 лет и старше. А около 1,3 млрд человек в возрасте 30-79 лет страдают гипертонией.
В ходе изучения китайскими учёными данных 212046 человек в возрасте от 37 до 73 лет, взятых из Британского биобанка, выяснилось, что при разговоре от 30 минут и более в неделю по мобильным гаджетам, возрастает риск гипертонии.
Средний возраст участников — 54 года, 62% из них были женщинами, 88% пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдений у 13984 человек развилась гипертония. У тех, кто разговаривал по телефону в среднем от 30 до 59 минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии в среднем была выше на 12%, чем у тех испытуемых, которые тратили на это меньше времени.