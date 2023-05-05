Учёные выяснили, что достаточно разговаривать по мобильному от 30 минут в неделю, чтобы вырос риск развития гипертонии

Как сообщили специалисты из Национального центра клинических исследований заболеваний почек Китая, было проведено исследование связи развития гипертонии и частоты использования мобильного телефона. Как отмечается, на сегодняшний день смартфоны или мобильные телефоны имеет почти три четверти населения земного шара в возрасте 10 лет и старше. А около 1,3 млрд человек в возрасте 30-79 лет страдают гипертонией.

В ходе изучения китайскими учёными данных 212046 человек в возрасте от 37 до 73 лет, взятых из Британского биобанка, выяснилось, что при разговоре от 30 минут и более в неделю по мобильным гаджетам, возрастает риск гипертонии.

Средний возраст участников — 54 года, 62% из них были женщинами, 88% пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдений у 13984 человек развилась гипертония. У тех, кто разговаривал по телефону в среднем от 30 до 59 минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии в среднем была выше на 12%, чем у тех испытуемых, которые тратили на это меньше времени.