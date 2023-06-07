Наука и технологии
07:19, 07 июня 2023
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Учёные выяснили, что голуби тоже видят сны

И даже летают внутри своего «сознания»

Важное открытие в мире биологии: немецкие учёные расшифровали сны голубей. Исследователи обучили 15 голубей спать в шумной обстановке с зафиксированной головой, а затем провели для них ЭЭГ и МРТ.

Результаты этих исследований показали, что птицы, как оказалось, видят сны… Во время глубокого сна у голубей, как и у людей, увеличивается поток спинномозговой жидкости. Это помогает организму птиц удалять «мусор», накопившийся за день.

Самое интересное происходит во время быстрой фазы отдыха. В этот период активизируются отделы мозга голубей, которые отвечают за обработку визуальной информации и анализ движений в полёте.

При этом зрачки у птиц сокращаются так же часто, как и во время ухаживания или проявления агрессии.

На основе полученных данных, учёные пришли к выводу, что голуби, скорее всего, летают во сне и эмоционально переживают этот процесс. Однако чтобы лучше понять, что именно снится птицам, требуются дальнейшие исследования.

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