Учёные выяснили, что голуби тоже видят сны

Результаты этих исследований показали, что птицы, как оказалось, видят сны… Во время глубокого сна у голубей, как и у людей, увеличивается поток спинномозговой жидкости. Это помогает организму птиц удалять «мусор», накопившийся за день.

Самое интересное происходит во время быстрой фазы отдыха. В этот период активизируются отделы мозга голубей, которые отвечают за обработку визуальной информации и анализ движений в полёте.

При этом зрачки у птиц сокращаются так же часто, как и во время ухаживания или проявления агрессии.

На основе полученных данных, учёные пришли к выводу, что голуби, скорее всего, летают во сне и эмоционально переживают этот процесс. Однако чтобы лучше понять, что именно снится птицам, требуются дальнейшие исследования.