Учёные выяснили, что готовить вредно

Эксперты из Национальных институтов здравоохранения США проследили связь между потреблением обработанной пиши и распространением ожирения. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованном на профильном ресурсе MedicalXpress.

В рамках контролируемого испытания два десятка добровольцев со средним возрастом в 31 год питались по определённой схеме. Сначала они две недели ели обработанную пищу, а потом перешли на необработанные продукты. Ели они три раза в день, воду брали из бутылок, а также могли перекусить в течение дня продуктами, соответствующими диете.

На завтрак, например, при диете с обработанной пищей добровольцы получали хлопья Honey Nut Cheerios сухой, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффин. «Необработанный» завтрак состоял из натурального йогурта, ягод, фруктов и орехов, оливкового масла и тому подобного.

Как оказалось, при «обработанной» диете человек в среднем потребляет на 508 калорий больше, чем при «необработанной». Две недели на «обработанной» диете вылились в среднем в набор лишнего килограмма, а две недели на «необработанной» — сбросу этого же килограмма.