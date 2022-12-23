Учёные выяснили, что курение отупляет

К такому выводу они пришли на основе изучения данных 136 тыс человек в возрасте 45 лет и старше. Все они курили «достаточно давно», при этом они либо «бросили употреблять сигареты недавно», либо «всё ещё курят».

Что интересно, самая яркая связь наблюдалась в группе 45 - 59 лет. По словам учёных, отказ от курения на этом этапе жизни способен защитить не только от сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний, но также способствовать здоровью ума.

В то же время ничего подобного специалисты не обнаружили в случае со самой старшей группой. Это, считают эксперты, говорит о том, что наибольшую пользу может принести только ранний отказ от курения.