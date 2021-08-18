Учёные выяснили, что работа по ночам может привести к нарушению работы сердца

Медики регистрировали все случаи болезней сердца в течение 10 лет. Важным моментом было то, что ни у кого из исследуемых не было риска фибрилляции предсердий до исследования. Среди участников 5% работали по ночам нерегулярно, 3,9% работали всегда.

В процессе исследования выяснилось, что у тех участников, кто работал по ночам регулярно, риск фибрилляции предсердий был максимальным и равнялся HR=1,6 — более 50% вероятности смерти. У тех, кому приходилось увеличивать количество ночных смен, риск пропорционально увеличивался. Также у «ночных работников» увеличивалась опасность ишемической болезни сердца HR=1,22, что равняется примерно 35-40%.

Источник отмечает, что фибрилляцию предсердий нельзя воспринимать как сердечную недостаточность или инфаркт — это разные синдромы.