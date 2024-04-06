Учёные выяснили, что самый чистых на Земле воздух — над Южным океаном

Опубликовано 06 апреля 2024, 18:03
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Учёные выяснили, что самый чистых на Земле воздух — над Южным океаномБлагодаря отсутствию человека и особым облакам
Учёные из Университета Монаша в Австралии в журнале Сlimate and Atmospheric Science (CAS) сообщили об обнаружении места с самым чистым воздухом на Земле. Таким местом названо пространство над Южным океаном в Антарктиде.
Южный океан, омывающий Антарктиду, расположен в районе с высокой частотой выпадения осадков. К этому добавляется отсутствие человеческой деятельности. Кроме того, в Южном океане зафиксирована высокая активность фитопланктона.
Спутниковые снимки показали, что облака, собирающиеся над этими местами, обладают особой ячеистой структурой, и каждая ячейка вырабатывает до 6 раз больше дождей и снегопадов, чем обычные облака. Обилие осадков вымывает аэрозоли из воздуха, чем и объясняется такая чистота.
«Дождь смывает аэрозоли с неба почти так же, как стиральная машина очищает одежду. После прохождения холодного фронта воздух становится чистым», — объяснили исследователи в своей статье.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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