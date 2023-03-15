Учёные выяснили, что старые пчёлы учат танцевать молодых

Но свежее исследование учёных из Ботанического сада тропических растений Ксишуанбаньна и Калифорнийского университета в Сан-Диего показало, что способность учиться у других играет важную роль в их повседневной деятельности.

К такому выводу специалисты пришли на основании экспериментов, показавших, что молодые рабочие пчёлы, которые только что превратились из личинок во взрослых особей, учатся у более опытных пчёл правильному танцу, сигнализирующему о верном направлении полёта за нектаром.

Так, в некоторых ульях без старших рабочих пчёл, молодым особям приходилось полагаться исключительно на врожденные навыки. По итогу их первый танец был далёк от совершенства.

Но как только молодых насекомых поместили к «старшим товарищам», они очень быстро показали более точное направление полёта.