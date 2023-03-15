Учёные выяснили, что старые пчёлы учат танцевать молодых

Учёные выяснили, что старые пчёлы учат танцевать молодыхЭто очень важное открытие для понимания жизненных механизмов насекомых
На протяжении многих лет учёные считали, что насекомые, особенно пчёлы, полагаются исключительно на врождённое поведение во всех аспектах жизни.
Фото: Deccan Herald
Но свежее исследование учёных из Ботанического сада тропических растений Ксишуанбаньна и Калифорнийского университета в Сан-Диего показало, что способность учиться у других играет важную роль в их повседневной деятельности.
К такому выводу специалисты пришли на основании экспериментов, показавших, что молодые рабочие пчёлы, которые только что превратились из личинок во взрослых особей, учатся у более опытных пчёл правильному танцу, сигнализирующему о верном направлении полёта за нектаром.
Так, в некоторых ульях без старших рабочих пчёл, молодым особям приходилось полагаться исключительно на врожденные навыки. По итогу их первый танец был далёк от совершенства.
Но как только молодых насекомых поместили к «старшим товарищам», они очень быстро показали более точное направление полёта.