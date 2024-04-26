Учёные выяснили, что у доисторического лосося были бивни

Окаменелости, найденные в Орегоне в США, считались единственными, по которым был описан вид Oncorhynchus rastrosus — древнейший и самый крупный, когда-либо существовавший лосось при длине до 2,7 м и весе 200 кг. Этот вид жил от 11 до 5 млн лет назад и обитал в водах североамериканского тихоокеанского северо-запада и Японии.

Когда Oncorhynchus rastrosus был обнаружен, зубы нашли на отдалении, по их форме было принято считать, что зубы были повёрнуты вовнутрь пасти. Поэтому этот вид получил своё общее название — «саблезубый лосось».

Но найденные позже окаменелости пролили свет на строение рыла и выяснилось, что на верхней челюсти расположены придатки для клыков, а также были останки с остатками зубов, прикреплённых к черепу сверху и снизу. Проведённое Клэсоном исследование показало, что у Oncorhynchus rastrosus на верхней челюсти были расположены не просто клыки, а своего рода бивни, смотрящие в разные стороны, как у африканских бородавочников.

Однако они служили не для охоты, а для защиты своей территории от других представителей вида и рытья нор на дне рек. Клыки росли по мере взросления особи.

Этот вид питался, скорее всего, планктоном, так как у окаменелостей были обнаружены особые костные структуры, известные как жаберные ракторы, или жаберные дуги, через которые современный лосось отфильтровывает планктон, который составляет основной рацион этой рыбы.