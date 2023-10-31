Учёные выяснили, что у кошек больше выражений лица, чем у человека

В течение года они наблюдали за 53 кошками в тематическом кафе в Лос-Анджелесе и зафиксировали 276 различных выражений лица. Это исследование стало одним из первых, в которых ученые глубоко изучили способы общения кошек, помимо их мурлыканья и мяуканья.

Сравнение с другими видами показало, что у людей всего 44 выражения лица, у собак — 27, а у шимпанзе — 357.

Таким образом, кошки оказались одними из самых «экспрессивных» животных. Каждое выражение лица кошки включало в себя около 26 уникальных движений, таких как приоткрытые губы, расширенные или суженные зрачки, моргание, искривленные уголки рта, облизывание носа и различные положения ушей.