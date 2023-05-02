Учёные выяснили, что в первые секунды после смерти активность мозга и сердца возрастает

Исследователи обнаружили, что перед смертью у людей происходит скачок активности гамма-волн в области мозга, ответственной за сознание, сны и галлюцинации. Предполагается, что эти галлюцинации могут быть причиной сообщений о ярком свете, голосах, пении или даже видениях близких людей в предсмертные мгновения.

Исследование находится на ранних стадиях и включает только четырёх пациентов, но учёные надеются, что оно станет первым шагом к лучшему пониманию того, как мозг реагирует на смерть.

В исследовании, опубликованном в PNAS, участие принимали четыре пациента, умершие от сердечного приступа во время мониторинга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Двое из них показали увеличение частоты сердечных сокращений и всплеск активности гамма-волн перед смертью. Однако другие двое пациентов не продемонстрировали таких изменений.

Результаты исследования подтверждают предыдущие данные, полученные на животных. Однако, из-за малого размера выборки, учёные призывают быть осторожными в выводах.