Учёные выяснили, что внешнее сверхскопление поглощает нашу галактику

По имеющимся у учёных данным, вся Местная группа, в которую также входит наша галактика, движется в одном общем направлении. И всё это под воздействием силы некоего огромного невидимого объекта, пишет Популярная Механика. Оказалось, что причиной этого является близкое к группе сверхскопление.

Напомним, что сверхскоплением называют огромную массу вещества, состоящую из многих сотен галактик.

Из свежего открытия учёных можно сделать вывод, что на достижение «центра притяжения» нашей галактике понадобится около 5 трлн лет. По прогнозам специалистов, на тот момент человечество это будет мало волновать.