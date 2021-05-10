Наука и технологии
Сегодня в 09:28
Учёные выяснили, что внешнее сверхскопление поглощает нашу галактику
И даже назвали дату окончания процесса
В сети появилась информация о свежем открытии учёных. Оказалось, что огромное сверхскопление, будучи невидимым для наблюдателя с Земли, на протяжении многих лет притягивало галактики к себе со скоростью 50 км/с. В их числе была и наша — Млечный Путь.
По имеющимся у учёных данным, вся Местная группа, в которую также входит наша галактика, движется в одном общем направлении. И всё это под воздействием силы некоего огромного невидимого объекта, пишет Популярная Механика. Оказалось, что причиной этого является близкое к группе сверхскопление.
Напомним, что сверхскоплением называют огромную массу вещества, состоящую из многих сотен галактик.
Из свежего открытия учёных можно сделать вывод, что на достижение «центра притяжения» нашей галактике понадобится около 5 трлн лет. По прогнозам специалистов, на тот момент человечество это будет мало волновать.