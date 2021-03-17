Учёные выяснили, что вода так и не покинула пределы Марса

Новое исследование, проведённое при финансировании NASA, показало, что наибольшее количество марсианской воды так и осталось на красной планете, пишет IndiaTV News. Просто теперь она представлена не в виде озёр и рек — вместо этого она «скрылась» в горных породах Марса.

Отметим, что прямо сейчас американский марсоход Perseverance как раз занят поисков жидкости на планете. При этом ещё одной задачей, поставленной перед ровером, является поиск признаков жизни и сбор марсианской почвы. Последнюю примерно через 10 лет планируется отправить на Землю — впервые в истории.