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Учёные выяснили, что вода так и не покинула пределы Марса
В последнее время раскрывается всё больше тайн красной планеты
Несколько лет назад учёные выяснили, что на поверхности Марса миллиарды лет назад было много воды. Но до последнего они не могли узнать, куда именно она делась. Основной версией была та, согласно которой вода испарилась, отправившись в «космическое путешествие».
Новое исследование, проведённое при финансировании NASA, показало, что наибольшее количество марсианской воды так и осталось на красной планете, пишет IndiaTV News. Просто теперь она представлена не в виде озёр и рек — вместо этого она «скрылась» в горных породах Марса.
Отметим, что прямо сейчас американский марсоход Perseverance как раз занят поисков жидкости на планете. При этом ещё одной задачей, поставленной перед ровером, является поиск признаков жизни и сбор марсианской почвы. Последнюю примерно через 10 лет планируется отправить на Землю — впервые в истории.