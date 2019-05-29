Учёные выяснили, как человечество встало на ноги

Исследователи из американского Университета Уошберн обнаружили ключевой фактор в эволюции человека при переходе к прямохождению. Об этом сообщило издание Phys.org.

По мнению учёных, таким факторам стали вспышки сверхновых. Ранее причина перехода к прямохождению была неизвестна.

2,6 миллиона лет назад наблюдалась наибольшая интенсивность космических лучей от сверхновых, бомбардирующих Землю. Следствием стала лавина заряженных частиц в нижних слоях атмосферы планеты, что спровоцировало другие факторы, такие как частые грозы с молниями, а те, в свою очередь, привели к частым лесным пожарам.

Именно пожары заставили древних приматов «выйти из тени» и начать приспосабливаться к открытым местностям, где двуногость и прямохождение имеют свои преимущества. Ранее двуногие приматы лучше всего адаптировались к жизни на деревьях. В саваннах же гоминиды оказались вынуждены перемещаться от дерева к дереву в высокой траве, что и привело к прямохождению.