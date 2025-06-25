Учёные выяснили, как мозг усиливает боль от разных источников одновременно

В ходе эксперимента участникам последовательно предъявляли болевые стимулы — тепло, давление и электрические импульсы. Эти воздействия были как по отдельности, так и в комбинации. При этом часть испытуемых получала инструкции воспринимать боль как общее ощущение, а другим таких указаний не давали.

Результаты показали, что люди, которых просили сосредоточиться на общем болевом восприятии, сообщали о значительно более сильных ощущениях. Когда воздействия были слабыми и не вызывали боли, эффект усиления восприятия исчезал. Это говорит о том, что восприятие боли усиливается именно за счёт когнитивной обработки, а не простой суммы раздражителей.

Ключевую роль в этом процессе играет участок мозга под названием предклинье. Учёные зафиксировали, что активность этой области увеличивается, когда человек объединяет разные болевые сигналы в единое ощущение. При этом уровень активности предклинья напрямую соответствовал субъективной оценке боли.