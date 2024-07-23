Учёные выяснили, как носители двух языков воспринимают время

Учёные из России и Европы сделали интересное открытие: у людей, которые говорят на двух языках, время воспринимается через общую «ось времени». Они связывают прошлое с левой частью своего мысленного пространства, а будущее — с правой. Это явление особенно заметно у тех, кто хорошо владеет вторым языком, рассказали в НИУ ВШЭ.

Исследователи проводили эксперимент, чтобы выяснить, как билингвы (люди, говорящие на двух языках) представляют себе временные отрезки. В ходе эксперимента участникам предложили определить, относится ли то или иное слово к прошлому или будущему. Выяснилось, что у них есть одна и та же ментальная ось времени, где прошлое расположено слева, а будущее — справа. Это аналогично тому, как воспринимают время носители одного языка, но учёные уточнили, что у билингвов такая ось может быть особенно ярко выраженной.

Результаты показали, что билингвы с высоким уровнем владения вторым языком лучше ориентируются на этой оси времени. Это говорит о том, что изучение дополнительных языков может улучшить пространственно-временное мышление, позволяя более чётко представлять себе временные отрезки.