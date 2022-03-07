Учёные выяснили, как образуются воспоминания

Сообщается, что эксперты экспериментировали с генетически модифицированными рыбами-зебрами в лабораторных целях. Такой выбор был обусловлен их прозрачностью в состоянии мальков — это сделало процесс изучения более простым.

В итоге, используя световое воздействие, команда проследила мозговую активность рыб. Затем ими же был изучен процесс формирования памяти в мозгу подопытных.

Учёные выяснили, что тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить, Например, более страшные откладываются в памяти дольше. Специалисты считают, что свежее открытие позволит лучше понимать, с чем связан тот факт, что травматичные моменты жизни сложнее проработать.