Учёные выяснили, как отказ от смартфона влияет на психическое здоровье человека

Оказалось, что те пользователи, которые «пересели» с современных телефонов на кнопочные, заметили у себя заметное улучшение состояния психики. По их словам, они начали чувствовать себя куда более комфортно наедине со своими мыслями, чем раньше.

Huck пишет, что учёные также установили связь между тратой времени на смартфон и развитием у него тревоги и депрессии. По словам людей, которые смогли сказать «нет» своим карманным гаджетам, их ключевая ключевая проблема заключается в социальных сетях.

Именно долгое времяпровождение в них и приводит к усилению тревожного состояния.