Учёные выяснили, как правильно терять кошельки

Американские и швейцарские исследователи из Мичиганского университета и Университета Цюриха провели интересное социальное исследование.
В рамках исследования в 40 странах мира в 350 городах было проведено 17 тысяч экспериментов. Людям давали «найденный» на улице кошелёк, а затем человек сам решал, стоит ли его возвращать владельцу. Эксперименты ставились, в том числе, и в России.
Исследователь притворялся прохожим, нашедшим кошелёк на улице у входа какого-нибудь заведения, и отдавал находку его сотрудникам. Это могли быть служащие банка, театра, музея, и так далее. Исследователь уходил под предлогом отсутствия времени и просил служащего связаться с владельцем.
Предлагались как пустые кошельки, так и с местной валютой стоимостью в 13,45 доллара или сотню долларов. В кошелёк вкладывался список покупок, ключ и визитная карточка владельца.
Исследователи выяснили, что большая сумма в кошельке обычно положительно влияла на вероятность возврата. Так, пустые кошельки вернули только в 40% случаев, с небольшой суммой — в 51% , а с сотней долларов — до 72%. Особенно высок был последний показатель в Польше, Великобритании и США. В Швейцарии и Норвегии сумма в кошельке не влияла на решение, его возвращали, практически, в любом случае. Единственными исключениями из правила стали Мексика и Перу, где кошельки с эквивалентом сотни долларов возвращали реже.