Учёные выяснили, как правильно терять кошельки

Американские и швейцарские исследователи из Мичиганского университета и Университета Цюриха провели интересное социальное исследование.

В рамках исследования в 40 странах мира в 350 городах было проведено 17 тысяч экспериментов. Людям давали «найденный» на улице кошелёк, а затем человек сам решал, стоит ли его возвращать владельцу. Эксперименты ставились, в том числе, и в России.

Исследователь притворялся прохожим, нашедшим кошелёк на улице у входа какого-нибудь заведения, и отдавал находку его сотрудникам. Это могли быть служащие банка, театра, музея, и так далее. Исследователь уходил под предлогом отсутствия времени и просил служащего связаться с владельцем.

Предлагались как пустые кошельки, так и с местной валютой стоимостью в 13,45 доллара или сотню долларов. В кошелёк вкладывался список покупок, ключ и визитная карточка владельца.