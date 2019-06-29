Учёные выяснили, когда человечество увлеклось войной

Война стала неотделимой частью жизни человечества в довольно позднем периоде истории. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Леонид Вишняцкий на международной конференции «Археология в XXI веке» в Москве.

Своём выступлении он опроверг преобладающее в обществе мнение, что человечество и война неразделимы с самой глубокой древности. Учёный считает, что человечество увлеклось войной только в неолите, то есть в позднейшую эпоху каменного века. На это указывают результаты исследования Вишняцкого.

Он сопоставил количество обнаруженных при раскопках костей животных и людей с застрявшими в них наконечниками копий и стрел. Вишняцкий отметил: «Те археологические данные, которые я пытаюсь проанализировать, говорят, что первые явные свидетельства войны именно как социального явления датируются достаточно недавним временем - поздним неолитом, от 8 тыс. до 3 тыс. лет назад».

В эту эпоху люди начали укреплять свои поселения, строя стены из камня или сырцового кирпича. «Но мы не можем с уверенностью утверждать, что это военная фортификация, поскольку не знаем, возводились ли эти барьеры для защиты от чужаков, или от диких животных, или, скажем, от потоков грязи. По другим свидетельствам - обнаруженным при раскопках костным останкам с травматическими повреждениями - невозможно определить разницу между боевым ранением и бытовой травмой. Вмятина на черепе из раскопа может указывать и на удар камнем, и на падение с дерева», - добавил археолог.

Кроме того, в неолите появилось специализированное боевое оружие и снаряжение: «На территории современной Якутии в неолитическом погребении Ымыяхтахской культуры (2200-1300 годов до н. э.) нашли останки человека в доспехах из костяных пластин. Понятно, что подобное снаряжение, как и щиты, пригождались совсем не на охоте».