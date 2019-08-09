Учёные выяснили кого комары кусают чаще всего

Доцент кафедры детских болезней Сибирского государственного медицинского университета Светлана Самарина пояснила «миф» о том, что у комаров есть предпочтения по группам крови.

Как оказалось, это совсем не миф и многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее «привлекательными» для комаров.

Впервые ученые наткнулись на это открытие в 1972 году, дальнейшие изучения предпочтений кровососущих показали, что люди с кровью типа О(I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, они садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II).

Тем не менее, группа крови - не единственный фактор. На «вкусовые предпочтения» комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи, например, запах пота. Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более «привлекательным» для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом.