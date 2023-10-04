Учёные выяснили, кто больше счастлив: взрослые или дети

Учёные выяснили, кто больше счастлив: взрослые или детиРезультаты масштабного исследования
Учёные из Рурского университета в Бохуме провели исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее счастливыми.
Анализируя данные 460 902 человек, исследователи обнаружили, что удовлетворённость жизнью снижается с 9 до 16 лет, после чего растёт до 70 лет и затем снова уменьшается до 96 лет.
Положительные эмоции в целом снижаются с 9 до 94 лет, в то время как негативные эмоции колеблются до 22 лет и затем уменьшаются до 60 лет.
По мнению экспертов, снижение удовлетворённости в возрасте 9-16 лет связано с изменениями в теле и социальной жизни во время подросткового возраста.
В позднем взрослом возрасте все аспекты счастья, как правило, ухудшаются из-за уменьшения физической активности, ухудшения здоровья и сокращения социальных контактов.