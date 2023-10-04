Учёные выяснили, кто больше счастлив: взрослые или дети

Анализируя данные 460 902 человек, исследователи обнаружили, что удовлетворённость жизнью снижается с 9 до 16 лет, после чего растёт до 70 лет и затем снова уменьшается до 96 лет.

Положительные эмоции в целом снижаются с 9 до 94 лет, в то время как негативные эмоции колеблются до 22 лет и затем уменьшаются до 60 лет.

По мнению экспертов, снижение удовлетворённости в возрасте 9-16 лет связано с изменениями в теле и социальной жизни во время подросткового возраста.

В позднем взрослом возрасте все аспекты счастья, как правило, ухудшаются из-за уменьшения физической активности, ухудшения здоровья и сокращения социальных контактов.