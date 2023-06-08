Учёные выяснили, можно ли приготовить картошку фри в космосе

Результаты открывают перспективу для космонавтов наслаждаться картофелем фри в условиях невесомости.

Чтобы проверить, возможно ли приготовить данное блюдо в космических условиях низкой гравитации, была проведена серия экспериментов с использованием специального аппарата. Это устройство карусельного типа было установлено на самолёт, выполняющий параболические манёвры в полёте, что создавало условия невесомости на короткое время.

Исследователи предполагали, что в таких условиях пузырьки воздуха будут прилипать к поверхности картофеля, создавая паровой слой, который мог бы оставить овощь недожаренным.

Однако скоростная камера с высоким разрешением позволила зарегистрировать динамику движения пузырьков, включая их размер, скорость роста и направление перемещения в масле. Были измерены также температура кипящего масла и температура внутри картофеля.

В результате учёные пришли к выводу, что пузырьки пара легко отделяются от поверхности картофеля в условиях низкой гравитации, как и на Земле. Это указывает на возможность приготовления жареного картофеля в космосе.