Учёные выяснили, на сколько градусов достаточно потеплеть климату Земли для полного вымирания всего живого

Для того, чтобы получить такие результаты, специалисты воссоздали 3 млн сценариев развития климата на планете, используя вычислительные мощности компьютера. В статье на Earth System Dynamics говорится, что по итогу около 30% из них привели к возникновению эффекта домино, при котором безвозвратно вымирают обитатели Земли и полностью меняются природные условия.

И именно для такого развития событий достаточно потепления на два градуса.

По словам учёных, связано это с тем, что «глобальное потепление запускает изменения многих пищевых цепочек». В свою очередь это приводит как к вымиранию животных, так и природным катаклизмам: засухам, пожарам, штормам и наводнениям.