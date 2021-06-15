Учёные выяснили, на сколько градусов достаточно потеплеть климату Земли для полного вымирания всего живого

Наука и технологии
Сегодня в 11:02
Учёные выяснили, на сколько градусов достаточно потеплеть климату Земли для полного вымирания всего живогоВнезапно, это не такое уж и большое значение
Группа немецких и шведских учёных провела исследование. Оно показало, что при потеплении климата Земли хотя бы на два градуса может привести к смерти всего живого на нашей планете.
Для того, чтобы получить такие результаты, специалисты воссоздали 3 млн сценариев развития климата на планете, используя вычислительные мощности компьютера. В статье на Earth System Dynamics говорится, что по итогу около 30% из них привели к возникновению эффекта домино, при котором безвозвратно вымирают обитатели Земли и полностью меняются природные условия.
И именно для такого развития событий достаточно потепления на два градуса.
По словам учёных, связано это с тем, что «глобальное потепление запускает изменения многих пищевых цепочек». В свою очередь это приводит как к вымиранию животных, так и природным катаклизмам: засухам, пожарам, штормам и наводнениям.