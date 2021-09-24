Учёные выяснили, почему дети не любят есть брокколи

По словам специалистов, взрослые могут и не ощущать подобные запахи или чувствовать их слабо. А вот дети чувствуют такие запахи остро и отказываются от капусты, особенно это касается брокколи и цветной капусты.

Учёные провели исследование с участием ста пар родителей с детьми от 6 до 8 лет. Выяснилось, что в растениях семейства Крестоцветных, к которому принадлежат брокколи, цветная капуста и некоторые другие виды, и в человеческой слюне есть похожие ферменты, образовывающие при пережёвывании серосодержащие соединения, издающие неприятные запахи. Если капуста приготовлена недостаточно, чтобы эти ферменты распались, то они усиливают собственные ферменты человека. При этом обнаружилось, что на силу издаваемых капустой запахов также влияет совместная микрофлора рта и у детей, и у родителей.

Поскольку дети остро чувствуют запахи и могут по этой причине отказываться от еды, специалисты рекомендовали проводить тщательную, термическую обработку капусты, чтобы нейтрализовать неприятно пахнущие вещества из брокколи. По словам специалистов, польза от неё превышает дискомфорт.