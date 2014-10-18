Учёные выяснили, почему исчезли древние люди

Как определили исследователи из Университетского колледжа Лондона, численность населения Южной Америки начала резко сокращаться 8,6 тысячи лет из-за непредсказуемых осадков. Об исследовании рассказало издание Science News.

Учёные проанализировали отложения, взятые у 1,4 тысяч южноамериканских археологических памятников. Всего было сделано 5,4 тысячи радиоуглеродных датировок. Были исследованы колебания количества осадков и численности населения с 12 тысяч до двух тысяч лет назад.

Самые сильные колебания количества осадков и снижение численности населения пришлось на северные и тропические регионы Южной Америки. Более двух с половиной тысяч лет периоды засухи чередовались с чрезмерной влажностью примерно каждые пять лет. Население таких территорий оказалось не в состоянии предсказывать погоду, непредсказуемый климат негативно сказывался на источниках пищи.

Люди покинули обжитые территории около 8,2 тысячи лет назад и причиной переселения стали именно непредсказуемые погодные условия. Они же могли стать причиной перехода от собирательства и охоты к оседлому образу жизни. Когда климат стабилизировался, некоторые группы охотников-собирателей вернулись на покинутые земли.